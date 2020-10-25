Зеленського добряче злякали під час відкриття льодової арени в Маріуполі. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Користувачів соцмереж розвеселило відео з президентом Володимиром Зеленським, який під час свого візиту до Маріуполя сильно злякався гучного звуку.



Інцидент стався під час участі глави держави у відкритті нової льодової арени Mariupol Ice Center.



Через якийсь технічний збій промову Зеленського було перервано гучними звуком, який досить сильно його налякав.



Зеленський відразу скривився, закрив вуха і спробував відсунутися.

Зеленський в Маріуполі трохи злякався.😂 pic.twitter.com/gwhQUsCdc2 — Віталій Барабаненко (@baraban088) October 22, 2020

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