Зеленський знову заговорив про проведення Олімпіади в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів брифінг з главою Польщі Анджеєм Дудою і торкнувся теми спільного проведення чемпіонату світу з футболу або зимових Олімпійських ігор.

"Ми повинні пам'ятати, що посварити наші країни мріють чимало наших недругів і всім ми можемо сказати одне: "Не дочекаєтеся".

Між нашими країнами взагалі не може бути сварок, крім однієї: в яких містах провести спільні зимові Олімпійські ігри або чемпіонат світу з футболу ", - сказав Зеленський.