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Зеленський знову заговорив про проведення Олімпіади в Україні

Сьогодні 17:53 Valeriy Ruchka 160 0
Зеленський знову заговорив про проведення Олімпіади в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів брифінг з главою Польщі Анджеєм Дудою і торкнувся теми спільного проведення чемпіонату світу з футболу або зимових Олімпійських ігор.

"Ми повинні пам'ятати, що посварити наші країни мріють чимало наших недругів і всім ми можемо сказати одне: "Не дочекаєтеся".

Між нашими країнами взагалі не може бути сварок, крім однієї: в яких містах провести спільні зимові Олімпійські ігри або чемпіонат світу з футболу ", - сказав Зеленський.

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