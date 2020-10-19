Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги

Джерело - Чемпіон.

Молодій людині Арбабу Хізер Хайату 27 років. Він живе в місті Мардані (Пакистан). Збирається завести сім’ю. Але до майбутньої нареченої висуває певні вимоги.

У рідних місцях цей силач, який успішно бере участь в змаганнях з паверліфтинг, став вже зіркою. Перехожі впізнають його на вулиці та просять зробити спільні фото. І все у нього добре, тільки ось велика популярність ще не гарантує щасливих стосунків з дівчатами. Арбаб кілька років намагається знайти таку, з якої можна було б почати зустрічатися, будувати сім’ю. Однак з усіх претенденток на його руку і серце Хайат відмовив уже всім.

Чому? Хлопець пред’являє до них серйозні вимоги.

Основне — вага обраниці повинна бути не менше 100 кілограмів. Адже більш тонке, тендітне створіння хлопець боїться розчавити. Також зріст коханої силача повинен бути не нижче 193 сантиметрів, щоб добре виглядати поряд з богатирем, зріст якого на 5 сантиметрів більше.

Арбаб каже, що його мама і тато давно хочуть, щоб син одружився. Вони мріють про онуків. А спортсмен ніяк не може знайти підходящу дівчину. Йому і справді потрібна дружина важкої статури. Але всі жінки, які й хотіли б стати дружиною Хайата, виявлялися надто "худенькими".

Інша умова: щоб підкорити серце цього хлопця, дівчина повинна мати хороші кулінарні здібності. Адже апетит в Арбаба більш ніж відмінний. За день він з’їдає їжі на 10 тисяч калорій. На сніданок, наприклад, силач "знищує" 36 яєць, протягом усього дня — понад 3 кг м’яса. Додайте сюди кілька мисок з рисом. І п’ять літрів молока, яким він запиває те, що з’їв.

Дивно те, що пакистанець запевняє, що не має проблем зі здоров’ям. І надалі має намір прославитися на весь Всесвіт як найсильніший чоловік.

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