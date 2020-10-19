 Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Ювентус: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:11 306
Луческу розповів, чому продовжує тренувати великий клуб в 75 років
Сьогодні 14:25 501
Бакалов: У Луческу немає таких проблем, як у Каштру
Сьогодні 12:57 496
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5
Сьогодні 11:18 64402 1
Денисов: Матчі Динамо і Шахтаря в один час - це колгоспний підхід
Сьогодні 09:10 1622 1
Ломаченко залишив двадцятку найкращих боксерів рейтингу P4P
Сьогодні 08:08 3494 1
Кременчук переміг Донбас та зрівняв рахунок у серії
Вчора 20:55 507
Олександрія в шаленому матчі здолала Інгулець у дербі Кіровоградщини
Вчора 18:55 774
В України лишився один чемпіон світу. А два роки тому було 8 поясів
Вчора 16:20 4923 1
Олімпік поступився Ворсклі у 6 турі УПЛ
Вчора 15:51 715
Блоги
Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги
Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:49 384
Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини
Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:21 1451
Усик віршем підтримав Ломаченка після поразки від Лопеса
Усик віршем підтримав Ломаченка після поразки від Лопеса Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:38 1484
Програш Ломаченка – свято? Чому ми маємо радіти поразці проросійського боксера
Програш Ломаченка – свято? Чому ми маємо радіти поразці проросійського боксера Valeriy Ruchka
Вчора 19:42 4250 5
Про бігові травми. Як уникнути і лікувати - Пейсмейкери
Про бігові травми. Як уникнути і лікувати - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 17:28 287
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова Андрій Твердохліб
17.10.2020 18:07 5910
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові Андрій Твердохліб
17.10.2020 17:31 9691 2
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог Андрій Твердохліб
17.10.2020 15:37 834 1
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів Андрій Твердохліб
16.10.2020 21:41 4763
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу Valeriy Ruchka
16.10.2020 20:12 1735
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:36 RunNews Традиційний Київський марафон відбудеться у незвичному форматі через карантин: як це буде 35
14:25 Футбол Луческу розповів, чому продовжує тренувати великий клуб в 75 років 501
14:09 Легка атлетика Бех-Романчук отримала квартиру за найкращий стрибок у сезоні в Катарі 575 2
13:54 Футбол Як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 6 туру 1066 4
13:51 Бокс Президент WBC офіційно оголосив про створення нового дивізіону у боксі 632
13:33 Футбол Карпати продали віртуальних квитків на матч з Чайкою на 15,5 тисяч гривень 197
13:15 Футбол Спеція - Фіорентина 2:2. Огляд матчу 403
13:11 Футбол Динамо - Ювентус: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 306
12:57 Футбол Бакалов: У Луческу немає таких проблем, як у Каштру 496
12:49 Блог Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги 395
12:41 Бокс Кроуфорд шокований суддівськими оцінками в бою Ломаченко - Лопес 753
12:27 Пряма трансляція Барселона - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 195
12:25 Теніс Снігур вийшла до фіналу кваліфікації на турнірі у Франції 571
12:09 Футбол Лестер напередодні матчу з Зорею втратив Варді 749
11:51 Футбол Торіно - Кальярі 2:3. Огляд матчу 668
11:33 Інше Українка стала чемпіонкою світу з фіт-модель 857
11:18 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5 64402 1
11:15 Футбол Визначено найкращого гравця 6 туру УПЛ 932
10:57 Бокс Атлас: Знімаю капелюха перед Лопесом, але звідки судді взяли результати? 1434
10:53 Навколо спорту Як взяти онлайн кредит без відмов для ставок на спорт? 186
10:41 Футбол Болонья - Сассуоло 3:4. Огляд матчу 789
10:25 Баскетбол Будівельник подав протест на результат гри з Харківськими Соколами 899
10:21 Блог Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини 1458
10:10 Футбол Рома - Беневенто 5:2. Огляд матчу 1017
09:55 Бокс Колишній російський чемпіон світу: Вася Ломаченко - ти найкращий, брате 1891

Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги

Сьогодні 12:49 Valeriy Ruchka 395 0
Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги

Джерело - Чемпіон.

Молодій людині Арбабу Хізер Хайату 27 років. Він живе в місті Мардані (Пакистан). Збирається завести сім’ю. Але до майбутньої нареченої висуває певні вимоги.

У рідних місцях цей силач, який успішно бере участь в змаганнях з паверліфтинг, став вже зіркою. Перехожі впізнають його на вулиці та просять зробити спільні фото. І все у нього добре, тільки ось велика популярність ще не гарантує щасливих стосунків з дівчатами. Арбаб кілька років намагається знайти таку, з якої можна було б почати зустрічатися, будувати сім’ю. Однак з усіх претенденток на його руку і серце Хайат відмовив уже всім.

Чому? Хлопець пред’являє до них серйозні вимоги.

Основне — вага обраниці повинна бути не менше 100 кілограмів. Адже більш тонке, тендітне створіння хлопець боїться розчавити. Також зріст коханої силача повинен бути не нижче 193 сантиметрів, щоб добре виглядати поряд з богатирем, зріст якого на 5 сантиметрів більше.

Арбаб каже, що його мама і тато давно хочуть, щоб син одружився. Вони мріють про онуків. А спортсмен ніяк не може знайти підходящу дівчину. Йому і справді потрібна дружина важкої статури. Але всі жінки, які й хотіли б стати дружиною Хайата, виявлялися надто "худенькими".

Інша умова: щоб підкорити серце цього хлопця, дівчина повинна мати хороші кулінарні здібності. Адже апетит в Арбаба більш ніж відмінний. За день він з’їдає їжі на 10 тисяч калорій. На сніданок, наприклад, силач "знищує" 36 яєць, протягом усього дня — понад 3 кг м’яса. Додайте сюди кілька мисок з рисом. І п’ять літрів молока, яким він запиває те, що з’їв.

Дивно те, що пакистанець запевняє, що не має проблем зі здоров’ям. І надалі має намір прославитися на весь Всесвіт як найсильніший чоловік.

 

 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()