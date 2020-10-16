Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко - без перебільшення легенда аматорського боксу і найкращий боксер незалежно від вагової категорії за багатьма версіями. У нього прекрасний інтелект, він вважається одним з найсильніших і технічних боксерів за всю історію, а його поєдинками захоплюється публіка.

Ломаченко - Лопес: анонс і прогноз на чемпіонський бій

Представляємо вам топ-5 боїв Василя Ломаченка.

Бій Ломаченка проти Хосе Раміреса. 12 жовтня 2013 року

Бій Ломаченка проти Гамальера Родрігеса. 2 травня 2015 року

Бій Ломаченка проти Ромуло Коасіча. 7 листопада 2015 року

Бій Ломаченка проти Романа Мартінеса. 11 червня 2016 року

Бій Ломаченка з Ентоні Кролли. 12 квітня 2019 року

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