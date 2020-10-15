Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA (Super), WBO, WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 KO) зустрінеться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 KO).

Але до профі-рингу у Василя Ломаченка була фантастична любительська кар'єра. Українець провів 397 поєдинків і зазнав лише однієї, досить скандальної поразки.

Ломаченко на сьогодні дуже скандальна фігура в українському спорті, але те що він унікальний боксер не заперечує ніхто. Ми пропонуємо згадати бої, коли Ломаченко здобував золото Олімпійських ігор.

23 серпня 2008. Пекін

12 серпня 2012 року. Лондон

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