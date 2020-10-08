Нападник збірної Франції Олів'є Жиру зізнався, що після розгромної перемоги над Україною (7:1) попросив автограф у наставника "синьо-жовтих".

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"Андрій Шевченко був одним з моїх улюблених гравців, а то й найулюбленішим, коли я був підлітком.

Я привітався з ним після гри. І попросив його підписати футболку. Це має велике значення для мене", - сказав Олів'є.

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