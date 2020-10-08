Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в контрольному матчі проти Франції зазнала найбільшої поразки у своїй історії (1:7).

До того "жовто-сині" чотири рази були розгромлені з різницею в чотири м'ячі. Всі матчі завершилися з однаковим рахунком 0:4.

У всіх цих зустрічах Україна виступала в якості гостей (принаймні - номінальних). По разу національна команда поступалася Хорватії з Чехією і двічі була бита іспанцями. І ось, до цього списку приєдналася і Франція.

Кваліфікація на Євро 1996

25 березня 1995

Хорватія - Україна 4:0

Голи: 1:0 - 13 Бобан, 2:0 - 21 Шукер, 3:0 - 70 Просинечки (з пенальті), 4:0 - 79 Шукер

Чемпіонат світу 2006

14 червня 2006

Іспанія - Україна 4:0

Голи: 1:0 - 14 Хабі Алонсо, 2:0 - 17 Вілья, 3:0 - 48 Вілья(з пенальті), 4:0 - 80 Торрес

Контрольний матч

6 вересня 2011

Чехія - Україна 4:0

Голи: 1:0 - 4 Кадлец(з пенальті), 2:0 -12 Кадлец, 3:0 - 47 Режек, 4:0 - 51 Колар.

Ліга націй

2 тур

6 вересня 2020

Іспанія - Україна 4:0

Голи: 1:0 - 3 Рамос(з пенальті), 2:0 - 29 Рамос, 3:0 - 32 Фаті, 4:0 - 84 Торрес.

Контрольний матч

7 жовтня

Франція – Україна 7:1 (4:0)

Голи: 1:0 – 9 Камавінга, 2:0 – 24 Жиру, 3:0 – 34 Жиру, 4:0 – Миколенко (авт), 4:1 – 53 Циганков, 5:1 – 65 Толіссо, 6:1 – 82 Мбаппе, 7:1 – 89 Грізманн

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua