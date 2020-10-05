Джерело - Чемпіон.
НСК Олімпійський перед матчем Динамо - Зоря (1:1) прикрасили банерами з легендами київського клубу.
На зовнішньому фасаді стадіону з'явилися банери з Валерієм Лобановським, Леонідом Буряком, Євгеном Рудаковим, Володимиром Мунтяном та іншими екс-гравцями киян.
Оформлення присвячено 45-й річниці перемоги Динамо в Кубку Кубків та Суперкубку Європи.
Переглянути цей допис в Instagram
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua