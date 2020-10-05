 НСК Олімпійський прикрасили банерами з легендами Динамо. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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НСК Олімпійський прикрасили банерами з легендами Динамо

Сьогодні 09:00 Стас Лысак 327 0
НСК Олімпійський прикрасили банерами з легендами Динамо

Джерело - Чемпіон.

НСК Олімпійський перед матчем Динамо - Зоря (1:1) прикрасили банерами з легендами київського клубу.

На зовнішньому фасаді стадіону з'явилися банери з Валерієм Лобановським, Леонідом Буряком, Євгеном Рудаковим, Володимиром Мунтяном та іншими екс-гравцями киян.

Оформлення присвячено 45-й річниці перемоги Динамо в Кубку Кубків та Суперкубку Європи.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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