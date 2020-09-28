В українського футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка жахливий смак в одязі.

Про це заявив одноклубник Зіни Кайл Вокер в інтерв'ю на YouTube-каналі Влада Седан.

"Боже! Зінченко жахливо одягається. Влада, прошу тебе слідкуй за смаком Алекса і збирай йому речі з вечора", - сказав захисник.

Раніше Вокер пригадав, дуель з Коноплянкою, яка перетворилася в справжній жах для англійця.

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