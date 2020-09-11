 За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Віталій Кличко: «Я дивом вижив»
Сьогодні 13:14 727
Шаньдун Лунен хоче підписати Ярмоленка
Сьогодні 12:40 707
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук
Сьогодні 12:39 236
Зозуля може покинути Альбасете
Сьогодні 12:20 799
Динамо Київ - Десна: онлайн-трансляція матчу 2 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 09:22 2148 1
Визначились фіналістки US Open
Сьогодні 08:45 1707 1
Матчем Динамо Київ - Десна стартує 2 тур української Прем'єр-ліги
Сьогодні 07:55 1555 1
1+1 media планує запустити Профутбол на Youtube
Вчора 21:29 1022
Тренер АЗ оцінив гру з Динамо
Вчора 17:48 3924
Канело вимагає у Де Ла Хої та DAZN 280 млн доларів
Вчора 17:32 3945
Блоги
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:39 234
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:06 192
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:14 1845 1
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:50 1120 1
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
Вчора 22:06 328
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Андрій Твердохліб
09.09.2020 19:21 1966
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції Андрій Твердохліб
09.09.2020 10:54 1151 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Андрій Твердохліб
09.09.2020 09:57 10163
Фото дня. Віталій Миколенко показав свою обраницю
Фото дня. Віталій Миколенко показав свою обраницю Андрій Твердохліб
09.09.2020 09:32 6714 1
Гливинський - про атмосферу в збірній: Острах не з'явився
Гливинський - про атмосферу в збірній: Острах не з'явився Valeriy Ruchka
08.09.2020 22:15 598
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:11 Футбол Ланс – ПСЖ 1:0. Огляд матчу 85
14:58 Футбол В УПЛ виникли труднощі із запуском телеканалу 430
14:39 Футбол Б'єлса продовжив контракт із Лідсом 152
14:23 Футбол Кучер із помічником захворіли на коронавірус 273
14:09 RunNews 60 років тому ефіопський марафонець босоніж виграв Олімпійські ігри 200
14:06 Футбол Динамо – Десна: Де дивитися матч 2 туру УПЛ 245
13:52 Футбол Фред: Я хочу залишитися у Манчестер Юнайтед 372
13:37 Футбол П’янич прибув у розташування Барселони 360
13:17 Футбол Тухель пояснив поразку ПСЖ від Ланса 666
13:14 Бокс Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 727
12:59 Футбол Ісмаїлі повертається до тренувань у Шахтарі 500
12:40 Футбол Шаньдун Лунен хоче підписати Ярмоленка 707
12:39 Блог За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук 236
12:20 Футбол Зозуля може покинути Альбасете 799
12:01 Баскетбол Харківські Соколи через спалах коронавірусу скасували всі матчі 557
11:46 Футбол Аргентина успішно оскаржила дискваліфікацію Мессі 829
11:34 Футбол Павелко надіється повернути уболівальників на матчі збірної України та єврокубків 674
11:15 Футбол Лужний вказав на перевагу Десни у матчі з Динамо 923
10:59 Біатлон Бринзак виділив вмотивованість Семеренко 835
10:44 Футбол Трансляція матчу Динамо буде йти із затримкою в 4 хвилини 2153 1
10:30 Футбол Каргбо: Сподіваюся, в Динамо вирішать мене повернути 957
10:15 Хокей Даллас в овертаймі дотиснув Вегас в плей-оф НХЛ 1001
10:06 Блог Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери 192
09:56 Футбол Ігуаїн розірвав контракт з Ювентусом 1527 1
09:46 Бокс Помер ексчемпіон світу з боксу 1955 1

За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук

Сьогодні 12:39 Valeriy Ruchka 236 0
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук

Джерело - СКУ.

Юлія Дударчук — українська футзалістка та футболістка, гравець харківської футзальної команди "Tesla".  Гравець національної збірної України з футзалу. Свою кар’єру розпочала у полтавському клубі "ПЗМС". У сезоні 2015-2016 визнана найкращою молодою гравчинею чемпіонату України.

Як ти потрапила в футбол?
Якщо коротко, то просто тренер з Волині, де я проживала і тренувалася, домовився із тренером в Полтаві, що є дівчина, яка дуже хоче грати у футзал, але є тільки бажання. З цього все і почалося. А далі були тренування і важка робота.

Чому футзал? І чому саме у Полтаві?
Тому що це красивий вид спорту. Чому Полтава? Якщо бути відвертою, то в мене був варіант ще з Києвом. Але так сталося, що тамтешній тренер був за кордоном зі збірною України, і ми не змогли до нього додзвонитися. Тому Полтава стала наступним містом, в яке ми зателефонували. Я на великому ентузіазмі приїхала туди і тому все вийшло.

Коли ти зрозуміла, що стала однією з ТОПових футзалісток України?
Однозначно тоді, коли мене викликали в збірну України. Я зрозуміла, що я потрібна і що мої здібності і вміння допоможуть не тільки моєму клубу, а і всій Україні.

Ти пам’ятаєш свої емоції, коли тобі повідомили, що ти в національній збірній України?

Звісно, я була розчарована, бо мене не відпустили з клубу. Чому? Бо тодішній тренер Ягодкін Сергій Григорович дуже скептично ставився до збірної і не хотів відпускати своїх гравців. Але потім, коли мене ще раз викликали, і я поїхала, "посвятою" в збірну стали порвані ахілли. Але нічого, це було випробування, яке я мала пройти.

Як думаєш, чому жіночий футбол не такий популярний як чоловічий?

Ну переважно це пов’язано із стереотипом, що це не жіночий вид спорту. Навіть зараз, коли дізнаються, що я футболістка більшість людей дивуються і говорять "для чого це тобі, йди на гімнастику". Ну і треба визнати, що чоловіки показують більш динамічну гру.

Чому в жіночому футзалі зменшується кількість команд? Чому така прикра тенденція?

Тут все залежить від фінансування. Потрібні дитячі школи, нормальна заробітна плата гравців… і таких складових безліч.
Держава має бути зацікавлена в розвитку жіночого футболу вцілому і футзалу зокрема. Але поки що з кожним роком ситуація стає все гіршою, особливо зважаючи на ситуацію з пандемією, то взагалі не зрозуміло що буде далі.

Ми всі знаємо, що професійні футболісти отримують досить великі заробітні плати. Скільки в середньому отримують українські футзалістки?

Дуже важко сказати, оскільки я свою не можу розголошувати, а які виплати у інших дівчат взагалі не знаю, бо ця інформація досить засекречена. Ну і в клубах абсолютно ріні суми. У Полтаві була одна, а у Теслі це кардинально інша. А за збірну нам не платять.

Скільки треба тренуватися футзалістці , щоб потрапити у збірну України?

Багато. Можливо навіть кожного дня. Але це треба робити в міру. Не варто себе заганяти. Для цього ж і існують тренери. Вони допоможуть, підкажуть і зорієнтують. Тому, хороший тренер і цілеспрямованість — це запорука успіху.

Яким ти бачиш своє майбутнє?

Скажу відверто, що це не футзал. Я себе бачу в спорті, але в трішки іншому напрямку. Мені дуже подобається фітнес і я думаю, що буду розвиватися в цьому напрямку. Можливо буду тренером, тільки не з футзалу. Але це все тільки після завершення кар’єри гравчині.

Назви ТОП-3 улюблених міст України.

Однозначно це Полтава, хоч я і не з цього міста родом, але воно мені дуже подобається. Одеса, яку я відкрила лише цього року, але вона мене просто вразила. Можливо зіграв фактор моря. Ну і третім я назву не місто, а Шацький природній національний парк, бо це фантастична територія яка вражає.

Ти зараз почала багато бігати. Чи є якісь плани в цьому виді спорту?

Раніше біг я не любила взагалі. Але у моєму житті є пунктик — все, що мені не подобається я маю змінити в іншу сторону. І я це зробила. Того року я пробігла свій перший півмарафон. Я це зробила сама, не на змаганнях, тому зараз у мене мета пробігти цю дистанцію вже офіційно, щоб відчути ту атмосферу і драйв. Але більші дистанції поки не плаю долати.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()