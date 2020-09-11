Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.

Ізотонік, BCAA, L-карнітин, електроліти, сольові таблетки... Якщо чув ці слова, значить, ти вже вражений вірусом бігу. Але чути одне, а розуміти - зовсім інше. Тож сьогодні ми підготували для вас невеличкий лікбез зі спортивного харчування.

Гість епізоду - засновник компанії SiS Ukraine Гліб Должиков. І разом з ним ми сьогодні з’ясуємо, що, коли і для чого їсти та пити бігуну.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua