Побажання від футболістів сім’ї Зінченко, та зіркові гості - Влада Седан

24 серпня 2020 року - гравець Збірної України Олександр Зінченко та журналістка Влада Седан відсвяткували весілля.

На своєму каналі наречена ексклюзивно показала усе найцікавіше.

Футболісти збірної України, увесь тренерський штаб, зірки шоу-бізнесу та море позитивних емоцій - такий контент найближчих випусків. У першому ж показую вам початок святкування створення сім’ї Зінченко, та з якими побажаннями на весілля прийшли зірки футболу.

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