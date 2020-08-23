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Вайт – Повєткін: відео нокауту

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Вайт – Повєткін: відео нокауту

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 23 серпня відбувся чемпіонський бій в суперважкій ваговій категорії.

Повєткін сенсаційно нокаутував Вайта і став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC 

Британець Ділліан Вайт (27–1, 18 KO) поступився росіянину Алєксандру Повєткіну (35–2–1, 24 KO).

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