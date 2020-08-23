Вайт – Повєткін: відео нокауту

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 23 серпня відбувся чемпіонський бій в суперважкій ваговій категорії.
Повєткін сенсаційно нокаутував Вайта і став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC
Британець Ділліан Вайт (27–1, 18 KO) поступився росіянину Алєксандру Повєткіну (35–2–1, 24 KO).
Game over #WhytePovetkin 🥊 pic.twitter.com/wQU1VT97cf— Andrew Gray (@_Andrew_Gray) August 22, 2020
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