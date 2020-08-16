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Прокляття Гвардіоли чи перебільшена геніальність?

Сьогодні 22:51 Андрій Твердохліб 207 0
Прокляття Гвардіоли чи перебільшена геніальність?

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті вчергове не зміг добратися навіть до фіналу Ліги чемпіонів, безславно поступившись у чвертьфіналі турніру Ліону. Проте особливу увагу звертає на себе черговий провал Жузепа Гвардіоли. Для Гвардіоли ця Ліга чемпіонів була четвертою на чолі містян. І всі чотири сроби завоювати "вухатого" закінчилися для іспанського фахівця повним фіаско.

У сезоні 2016/17 років Манчестер Юнайтед завершив виступи в чемпіонській Лізі ще на стадії 1/8 фіналу, програвши за сумою двох матчів скромному Монако. У трьох наступних сезонах (включаючи чинний) Манчестер Сіті зупинявся в чвертьфіналі. 2017/18 - Ліверпуль, 2018/19 - Ліверпуль, 2019/2- Ліон.

Тож досить дивно, що найдорожча (за трансферною вартістю гравців) команда в історії, яку очолює, на думку більшості, найкращий тренер світу, із року в рік не може пробитися хоча б до фіналу. І якщо в попередні роки досить очевидними були проблеми Гвардіоли саме в двохраундових протистояннях, то в сезоні, який ще триває, коронавірусна пандемія, здавалося б, мала бути на руку для англійського гранда. Але знову не склалося.

Але стосунки Гвардіоли із найпрестижнішим турніром Європи почалися задовго до Манчестера. З 2013 по 2016 роки Пеп очолював Баварію. І там ситуація дуже схожа. З єдиною різницею, що Баварія Гвардіоли завжди зупинялася в півфіналі.

Два ррпіумфи Гвардіоли пов'язані з рідною Барселоною. Каталонці під керівництвом Пепа двічі тріумфувала в турнірі (2009, 2011). І якщо в першому випадку є певні питання, бо дехто вважає, що то все ще була Барса Райкарда, то в другому тріумфі коуча сумнівів немає. Цікаво, що між двома тріумфами, ще молодого Гвардіоли-тренера, була поразка в півфіналі ЛЧ 2019/10 від Інтера. Тоді автобус Моурінью виявився міцнішим за новаторські ідеї іспанського спеціаліста.

Отже, за 12 сезонів в Лізі чемпіонів, Гвардіола двічі приводив свої команди до тріумфу і було це ще на зорі його кар'єри. Більше не було навіть фіналів... Звісно, ж дві перемоги в найпрестижнішому клубному турнірі світу - топовий результат, але ж і тренував Гвардіола не Евертон з Ейбаром...

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