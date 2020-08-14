У матчі 1/4 фіналу Барселона та Баварія поборються за вихід у півфінал Ліги чемпіонів.
Рахунок відкрив Томас Мюллер уже на 4 хвилині.
Барселона зрівняла рахунок на 7-й хвилині. Автоголом відзначився Давид Алаба.
Та чемпіон Німеччини вийшов уперед на завдяки голу Івана Перишича на 22-й хвилині.
На 28-й хвилині рахунок перевага Баварії збільшується. Голом відзначився Серже Гнабрі.
А на Томас Мюллер робить рахунок 1:4 після першого тайму.
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