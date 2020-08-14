 Барселона - Баварія: Томас Мюллер робить рахунок 1:4. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Барселона - Баварія: Томас Мюллер робить рахунок 1:4

Сьогодні 22:55 Valeriy Ruchka 339 0
Барселона - Баварія: Томас Мюллер робить рахунок 1:4

У матчі 1/4 фіналу Барселона та Баварія поборються за вихід у півфінал Ліги чемпіонів.

Рахунок відкрив Томас Мюллер уже на 4 хвилині. 

Барселона зрівняла рахунок на 7-й хвилині. Автоголом відзначився Давид Алаба.

Та чемпіон Німеччини вийшов уперед на завдяки голу Івана Перишича на 22-й хвилині.

На 28-й хвилині рахунок перевага Баварії збільшується. Голом відзначився Серже Гнабрі.

А на Томас Мюллер робить рахунок 1:4 після першого тайму.

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