У матчі 1/4 фіналу Барселона та Баварія поборються за вихід у півфінал Ліги чемпіонів.

Рахунок відкрив Томас Мюллер уже на 4 хвилині.

Барселона зрівняла рахунок на 7-й хвилині. Автоголом відзначився Давид Алаба.

Та чемпіон Німеччини вийшов уперед на завдяки голу Івана Перишича на 22-й хвилині.

На 28-й хвилині рахунок перевага Баварії збільшується. Голом відзначився Серже Гнабрі

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