Несправедливо забуті - українці віцечемпіони Європи 2000. Як склалася доля євротріумфаторів?

2000-й рік. Збірна України їде на юніорське Євро, де стає віцечемпіонами Європи. Зараз мало хто пам'ятає про той успіх. Є більш свіжі приклади українських команд тріумфаторів. Проте покоління 2000-го року - це українська молодіжна команда, гравці якої якраз вже закінчили кар'єру і можна судити про те, чи реалізувати вони свій потенціал у футболі.

Очолював тоді команду Анатолій Крощенко. У воротах грали Віталій Руденко та Артем Куслій. Польові гравці Роман Пасічніченко, Богдан Шершун, Федір Прохоров, Антон Монахов, Павло Кутас, Денис Стоян, Андрій Березовчук, Віталій Комарницький, Віталій Лисицький, Володимир Бондаренко, Ігор Бендовський, Руслан Валєєв, Дмитро Кондратович, Андрій Герасименко, Андрій Матвєєв, Олексій Бєлік.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua