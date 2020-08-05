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Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають

Сьогодні 17:54 Андрій Твердохліб 493 0
Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Костянтин Андріюк, який відомий своїми журналістськими розслідуваннями, на своїй сторінці в Fecebook опублікував зарплати чиновників Української асоціації футболу.

Зокрема, привертає свою увагу заробітна плата Мирона Маркевича, який є Головою комітету національних збірних, - 707 389,22 грн/міс. Тобто, річна зарплата Маркевича - 8 488 670,64 грн.

Керівник комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка має 513 519,02 грн/міс (6 186 228,24 на рік). Його співвітчизник Лучано Луччі, який є головою комітету арбітрів - 411 098,33 грн/міс (4 933 179,96).

Також вражають зарплати колишніх футболістів Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Олега Протасова, функція яких в асоціації не зовсім зрозуміла...

Зазначимо, Андріюк запевнив, що має ориганіли зарплатних відомостей.

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