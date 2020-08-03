5 вправ від чемпіона: вуличний воркаут Володимира Кличка

Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко після закінчення спортивної кар'єри знаходиться у відмінній фізичній формі і з задоволенням ділиться своїми секретами успіху.

Нещодавно Володимир разом з президентом Федерації стронгмену України Сергієм Конюшком провів тренування на інноваційному спортивному майданчику K2.

Володимир Кличко показав кілька вправ, які він виконує регулярно.

Віджимання з упором ніг зверху

Куточок на брусах

Гіперекстензія

Станова тяга на вуличному тренажері

Зворотні підтягування на кільцях

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua