 5 вправ від чемпіона: вуличний воркаут Володимира Кличка | Блоги | Champion.com.ua
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5 вправ від чемпіона: вуличний воркаут Володимира Кличка

Сьогодні 10:43 Valeriy Ruchka 255 0
5 вправ від чемпіона: вуличний воркаут Володимира Кличка

Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко після закінчення спортивної кар'єри знаходиться у відмінній фізичній формі і з задоволенням ділиться своїми секретами успіху.

Нещодавно Володимир разом з президентом Федерації стронгмену України Сергієм Конюшком провів тренування на інноваційному спортивному майданчику K2.

Володимир Кличко показав кілька вправ, які він виконує регулярно.

Віджимання з упором ніг зверху

Куточок на брусах

Гіперекстензія

Станова тяга на вуличному тренажері

Зворотні підтягування на кільцях

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