5 вправ від чемпіона: вуличний воркаут Володимира Кличка

Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко після закінчення спортивної кар'єри знаходиться у відмінній фізичній формі і з задоволенням ділиться своїми секретами успіху.
Нещодавно Володимир разом з президентом Федерації стронгмену України Сергієм Конюшком провів тренування на інноваційному спортивному майданчику K2.
Володимир Кличко показав кілька вправ, які він виконує регулярно.
Віджимання з упором ніг зверху
Куточок на брусах
Гіперекстензія
Станова тяга на вуличному тренажері
Зворотні підтягування на кільцях
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