 Журналістка, яку обматюкав Алієв, стала мамою. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Журналістка, яку обматюкав Алієв, стала мамою

Сьогодні 11:48 Valeriy Ruchka 221 0
Журналістка, яку обматюкав Алієв, стала мамою

Українська спортивна журналістка Анна Тесленко, більш відома під псевдонімом "Ахава", стала мамою.

"Єва Олександрівна. 26.07.20. Народилася о 9:37 за півгодини. Все самі! Командна робота", - написала Тесленко в Instagram.

Нагадаємо, Ахава прославилася в 2011 році, коли зробила зауваження футболісту київського Динамо Олександру Алієву за те, що він кинув стакан з під чаю на тренувальне поле. У відповідь Алієв обматюкав журналістку.

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