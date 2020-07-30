Українська спортивна журналістка Анна Тесленко, більш відома під псевдонімом "Ахава", стала мамою.
"Єва Олександрівна. 26.07.20. Народилася о 9:37 за півгодини. Все самі! Командна робота", - написала Тесленко в Instagram.
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Нет времени объяснят) 😁 Ева Александровна) 26.07.20 ❤️ родились в 9.37 за пол часика) все сами!) командная работа 🥰 p.s. В 16.00 я ещё топала по беговой дорожке, а в 2 ночи поехали в 7 роддом 👌😁 Тут лучшие врачи!) но об этом будет отдельный пост) а пока я - самая счастливая мама!) 💕🤱
Нагадаємо, Ахава прославилася в 2011 році, коли зробила зауваження футболісту київського Динамо Олександру Алієву за те, що він кинув стакан з під чаю на тренувальне поле. У відповідь Алієв обматюкав журналістку.
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