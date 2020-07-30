Українська спортивна журналістка Анна Тесленко, більш відома під псевдонімом "Ахава", стала мамою.

"Єва Олександрівна. 26.07.20. Народилася о 9:37 за півгодини. Все самі! Командна робота", - написала Тесленко в Instagram.

Нагадаємо, Ахава прославилася в 2011 році, коли зробила зауваження футболісту київського Динамо Олександру Алієву за те, що він кинув стакан з під чаю на тренувальне поле. У відповідь Алієв обматюкав журналістку.

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