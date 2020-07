View this post on Instagram

Нет времени объяснят) 😁 Ева Александровна) 26.07.20 ❤️ родились в 9.37 за пол часика) все сами!) командная работа 🥰 p.s. В 16.00 я ещё топала по беговой дорожке, а в 2 ночи поехали в 7 роддом 👌😁 Тут лучшие врачи!) но об этом будет отдельный пост) а пока я - самая счастливая мама!) 💕🤱