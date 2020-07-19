Як електрик Сергій став тренером Кличка

Сьогодні Віталію Кличку виповнилося 48 років

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 липня, легенді світового боксу Віталію Кличку виповнилося 49 років.

Журналісти попросили тренера нинішнього мера Києва в аматорському боксі Володимира Золотарьова згадати цікаву історію про молодого Кличка. Наставник нагадав, що 1993 року Віталій вже був багаторазовим чемпіоном світу з кікбоксингу. І, виявляється, зламав кар'єру тренера електрику Серьожі.

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"Коли ми з Віталієм відпрацьовували удари ногами на лапах, я відлітав до іншого кутку рингу - така божевільна була сила ударів у 23-річного Кличка, - згадує історію 25-річної давнини Володимир Золотарьов. - Я спеціально набрав п'ять кілограм - щоб мене не хитало з боку в бік. Але все одно було дуже важко. І тут я помітив, що працював електрик Сергій постійно приходить подивитися на наші тренування. Підійшов до нього і запитав, чи не хоче він на наступному занятті потримати лапи. Електрик загорівся: "Невже можна ?!". Я його психологічно простимулював: "Звичайно, будеш моїм асистентом, другим тренером". На наступне тренування Сергій прилетів як на крилах. Вручив йому лапи, Віталій почав бити. Дивлюся, після перших же ударів електрик почав відскакувати на кілька метрів і помітно хмурніти. Буквально через пару хвилин його замінив - побачив, що він вже тримався з останніх сил. А після закінчення заняття сказав йому "Ось і перше тренування пройшло, завтра продовжимо". Після цього Сергій не бачив, напевно, близько місяця. Нарешті, виявив його силует, підійшов і з суворістю став вичитувати. Мовляв, як так можна, тренер повинен кожен день на тренування ходити. Сергій у відповідь тільки втомлено махнув рукою. Сказав, що вже на своєму першому занятті отримав травму - у нього тріщина в ребрі, так що тепер він з тренерською кар'єрою закінчує і збирається зосередитися на своїй основній роботі електрика".

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