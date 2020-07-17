Зоря – Десна: анонс і прогноз на матч

Прогноз і ставки від букмекерської контори Фан Спорт на матч УПЛ Зоря – Десна, який відбудеться 19 липня 2020 року в Запоріжжі.

У заключному турі чемпіонату України з футболу Зоря на стадіоні "Славутич-Арена" зіграє проти Десни. Хто с команд здобуте перемогу, яка забезпечить їм бронзові нагороди?

Аналіз форми Зорі

Команда Віктора Скрипника програла вирішальний матч у столиці України Динамо. Гостям вдалося швидко відкрити рахунок зустрічі, але ще до перерви підопічні Олексія Михайлеченка здобули комфортну перевагу (3:1). Після перерви усі спроби Зорі спасти матч і вирвати нічию успіхом не завершились.

Такім чином клуб із Луганська опустився на третю сходинку й відстав від Динамо на два пункти. Теоретичні шанси у Зорі на другу сходинку залишились. Для цього команді необхідно здобути перемогу в останньому матчі і сподіватись, що Колос зробить сенсацію у вигляді перемоги над киянами.

У цьому сезоні УПЛ Зоря здобула 17 перемог, шість раз зіграла внічию і програла вісім матчів. Вдома підопічні Скрипника не перемагали у двох останніх зустрічах – нічия з Олександрією (2:2) і поразка від Динамо (1:3).

Прогноз на матч Зоря – Десна

У цьому поєдинку, скоріш за все, вирішиться доля бронзових нагород УПЛ. Гостей влаштовує тільки перемога, в той час, як Зорі для вирішення цього завдання вистачить і нічиї.

Проте, господарі також будуть грати на перемогу з надією, що Колос обіграє Динамо. Пропонуємо зробити ставку на те, що обидві команди заб’ють, з коефіцієнтом 1.82 в БК Фан Спорт.

Аналіз форми Десни

Клуб із міста Чернігів завершив боротьбу з Динамо і Зорею за друге місце в турнірній таблиці. В минулому турі Десна сенсаційно програла Олександрії на своєму стадіоні з рахунком 1:3.

Таким чином, команда залишилась на третій сходинці в турнірній таблиці, й відстала від другого місця на чотири бали.

Підопічні Олександра Рябоконя в цій першості УПЛ здобули 17 вікторій і чотири рази зіграли нічийні матчі. Ще в десятьох поєдинках чернігівці зазнали поразок, три з яких, припали на останні п’ять турів.

У розрізі гостьових матчів Десна поступається лише Шахтарю. У підопічних Рябоконя десять перемог, одна нічия і чотири поразки.

Історія зустрічей команд

Очне протистояння команд розпочалось у 2018 році. За цей час суперники зіграли п’ять матчів в УПЛ, в яких двічі перемагала Десна, і три вікторії здобула Зоря.

Також в активі команд є зустріч на стадії 1/8 фіналу Кубка України у 2018 році. Тоді Зоря точніше пробила пенальті в серії й пройшла в наступний тур.

Ставки букмекерів на матч Зоря – Десна

Аналітики букмекерської контори Фан Спорт вважають фаворитом цієї зустрічі господарів. Ставки на перемогу Зорі можна зробити з коефіцієнтом 1.76, нічия – 3.75, перемога Десни – 4.60.

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