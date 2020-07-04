Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20

За кілька годин до головного матчу українського футболу згадуємо, як грали команди очні зустрічі в цьому сезоні

Джерело - Чемпіон.

Гра 29 туру української Прем'єр-ліги між Динамо та Шахтарем стане вже четвертою у сезоні 2019/20 між грандами вітчизняного футболу.

А розпочалося все матчем за Суперкубок, який крім престижу, немає великого значення.

28 липня в Одесі динамівці перемогли гірників з рахунком 2:1 та виграли першийц трофей сезону.

А буквально за 13 днів, команди зустрілися в рамках 3 туру чемпіонату України. Шахтар завдяки голам Мораеса та Марлоса вирвали перемогу в Динамо на полі НСК Олімпійського (1:2). Гол за киян на рахунку Родрігеса.

30 жовтня 2019 року суперники зустрілися в 1/8 фіналу Кубку України. Напевне, ця грала стала найвидовищнішою в цьому сезоні. Основний час завершився з рахунком 1:1. Переможний гол, а разом з ним і путівку в 1/4 приніс підопічним Михайличенка Денис Попов на 109-й хвилині. Зазначимо, що в основний час Шахтар врятувався на 92-й хвилині, завдяки зусиллям Степаненка.

Наступну гру зіграли наприкінці 2019 року в 14 турі. Гра в Харкові запам'яталася, у першу чергу, расистським скандалом імені Тайсона. Перемогу ж святкували гірники, завдяки голу Сергія Кривцова на 17-й хвилині.

Остання на сьогодні гра в чемпІонаті2019/20 відбулась на НСК Олімпійському, де Шахтар виступав у ролі господаря, трохи більше місяця тому - 31 травня. Шахтар впевнено переміг Динамо з рахунком 3:1.

Нагадаємо, матч Динамо - Шахтар відбудеться у суботу, 4 липня. Пряма трансляція за посиланням.

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