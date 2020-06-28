 У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі | Блоги | Champion.com.ua
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У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі

Сьогодні 17:29 Андрій Твердохліб 221 0
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі

Джерело - Чемпіон.

Я хочу перетворити Ліверпуль в бастіон непереможності. Це ідея Наполеона, з якою він, чорт візьми, підкорив світ! Я хочу підняти клуб на таку висоту, щоб будь-який суперник, зіткнувшись з нами, з криком О ні, тільки не Ліверпуль!" кидав штандарти до наших ніг.

Ліверпуль, оформивши дострокове чемпіонство, став 19-разович чемпіоном Англії. Саме час згадати людину, яка подарувалу світу футбольний Ліверпуль - Білла Шенклі.

Вибрали для вас найгарячіші цитати славетного тренера, які найбільше вказують на його любов і відданість до команди.

1. Деякі люди думають, що футбол це питання життя і смерті. Я не поділяю цієї думки. Я можу запевнити, що це набагато важливіше.

2. Якщо ти не підтримуєш нас після поразок або нічиїх, нічого нас підтримувати після перемог.

3. У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля.

4. Ліверпуль створений для мене, а я — для Ліверпуля.

5. Коли мені нічим зайнятися, я дивлюся вниз таблиці, щоб дізнатися, де Евертон.

6. Якщо ти перший — ти перший. Якщо ти другий — ти ніхто.

7. Проблема з суддями полягає в тому, що вони знають правила, але не знають гри.

8. У футбольному клубі є свята трійця — гравці, тренер і вболівальники. Директори сюди не входять. Вони потрібні, щоб підписувати чеки.

9. Мао Цзедун ніколи не бачив більш вражаючого тріумфу Червоних.

10. Кажуть, я в якості подарунка дружині на річницю нашого весілля відвів її на матч резервного складу Рочдейла. Це не правда. Це було в її день народження. Що я, псих - одружитися посеред сезону?!

11. Не переживай, Алан. Принаймні ти будеш грати поруч з великою командою. (Алану Джеймсу Боллу, який перейшов у Евертон).

Діалог з юним уболівальником Ліерпуля:

- Звідки ти, хлопчику?

- Я вболівальник Ліверпуля із Лондона!

- О!.. Синку!.. І як воно живеться в пеклі?

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