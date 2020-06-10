Вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик прийняв рішення про завершення кар'єри боксера.

Одним із найяскравіших поєдинків у кар'єрі боксера був бій за чемпіонський пояс WBC.

В 11 раунді чемпіонського бою, який відбувся 1 грудня 2018 року, українець Олександр Гвоздик провів потужну атаку та відправив чемпіона Адоніса Стівенсона у важкий нокаут.

Після бою Стівенсон впав у кому та кілька місяців провів у лікарні.

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