Вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик прийняв рішення про завершення кар'єри боксера.
Одним із найяскравіших поєдинків у кар'єрі боксера був бій за чемпіонський пояс WBC.
В 11 раунді чемпіонського бою, який відбувся 1 грудня 2018 року, українець Олександр Гвоздик провів потужну атаку та відправив чемпіона Адоніса Стівенсона у важкий нокаут.
Після бою Стівенсон впав у кому та кілька місяців провів у лікарні.
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