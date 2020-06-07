Відео дня. Рік тому збірна України знищила Сербію у відборі до Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Рівно рік тому, 7 червня, 2019 року, збірна України зіграла, на думку багатьох фахівців, свій найкращий матч в історії.

Підопічні Шевченка знищили у відборі до Євро-2020 збірну Сербії, тим самим зробивши серйозну заявку на вихід у фінальну стадію Євро.

Згадуємо той матч і насолоджуємось!

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце в групі B, випередивши Португалію, Сербію, Люксембург і Литву.

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