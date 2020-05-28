Джерело - Чемпіон.

Рівно 17 років тому, 28 травня 2003 року, в Манчестері на стадіоні Олд Траффорд відбувся вирішальний матч Ліги чемпіонів того сезону, участь в якому взяли італійські Ювентус і Мілан.

У підсумку перемога дісталася "россонері", які здобули її в серії пенальті (3:2), тому як основний і додатковий час матчу завершилися внічию (0:0).

Вирішальний пенальті Мілана в тій зустрічі пробивав український форвард Андрій Шевченко, який зумів переграти Джанлуїджі Буффона.

C’était le 28 mai 2003, le tir au but vainqueur de Shevchenko contre la Juventus, Milan soulevant sa 6ème Ligue des Champions. 🏆❤️🖤pic.twitter.com/MelczFczQw — Actualité Milan (@ActualiteMilan) May 27, 2020

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua