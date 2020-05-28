 Переможний пенальті Шевченка у фіналі Ліги чемпіонів. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Переможний пенальті Шевченка у фіналі Ліги чемпіонів

Сьогодні 18:18 Valeriy Ruchka 928 0
Переможний пенальті Шевченка у фіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Рівно 17 років тому, 28 травня 2003 року, в Манчестері на стадіоні Олд Траффорд відбувся вирішальний матч Ліги чемпіонів того сезону, участь в якому взяли італійські Ювентус і Мілан.

У підсумку перемога дісталася "россонері", які здобули її в серії пенальті (3:2), тому як основний і додатковий час матчу завершилися внічию (0:0).

Вирішальний пенальті Мілана в тій зустрічі пробивав український форвард Андрій Шевченко, який зумів переграти Джанлуїджі Буффона.

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