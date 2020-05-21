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Рік тому помер легендарний Нікі Лауда. 5 епізодів з його життя, про які ви могли не знати

Сьогодні 09:33 Valeriy Ruchka 229 0
Рік тому помер легендарний Нікі Лауда. 5 епізодів з його життя, про які ви могли не знати

Рік тому, 20 травня 2019 року помер легендарний гонщик Ferrari та усієї Формули-1 Нікі Лауда.

Заради успіху в гонках майбутній триразовий чемпіон не соромився обманювати родичів і починати обговорення нового контракту мало не на наступний день після укладення старого.

Головні епізоди кар'єри Нікі Лауди прекрасно відомі: успіхи у Ferrari - і повернення на вершину після важкої аварії на Нюрубргрінзі, жорсткі переговори з керівниками команд та спонсорами - і пів очка відриву від Алена Проста на фініші сезону-1984, суперечливі роки в керівництві команди Jaguar - і участь у неймовірно успішному проєкті команди Mercedes.

Ми вирішили пригадати п'ять, можливо, не найважливіших, але пам'ятних моментів з життя і гоночної кар'єри великого австрійця.

Заради гонок обманював родичів і випрошував у них гроші

Добре відомо, що Лауда був родом з багатої сім'ї (яка володіла кількома паперовими фабриками), і що його сім'я ніколи не схвалювала захоплення гонками. Багато хто може згадати, що пілот через це перестав розмовляти зі своїм дідом: Лауда домовився з керівництвом одного з австрійських банків про спонсорство в рамках виступів у Формулі-1 у 1972 році - а дід, який входив до ради директорів банку, відмовився погодити виділення грошей .

І все ж інколи Ніки вдавалося укладати з батьками своєрідні угоди. Наприклад, одного разу майбутній чемпіон покинув школу і замість цього став допомагати механікам в одній з автомайстерень - що, як неважко здогадатися, не викликало особливої ​​радості в сім'ї. В результаті був укладений договір: син може розраховувати на автомобіль, як тільки отримає атестат зрілості. Але Нікі тільки вдав, що повернувся в школу - а атестат в результаті просто підробив.

Обман, проте, не був розкритий - і Лауда отримав у своє розпорядження новий Volkswagen. Машина була тут же обміняна на більш відповідний для гонок Mini Cooper, а той - розбитий під час першого ж виїзду на трасу. Гроші на ремонт автомобіля Ніки випросив у бабусі.

Був відомий як Щур

Прізвище Лауди ще в середині вісімдесятих стало свого роду брендом, тому придумані журналістами прізвиська на кшталт Комп'ютера (за ретельно прораховані дії на трасі) до всесвітньо відомого Лауди вже не приклеювалися. А ось на початку сімдесятих пілота, який ще тільки починав підкорювати Формулу-1, не соромилися називати Щуром.

У цьому прізвиську не було нічого образливого - причиною був своєрідний прикус, через який передні зуби пілота дуже часто були на виду. Гонщик і не ображався. Більш того: якщо в перший час виступів за Ferrari на візорі шолома Лауди були написані ім'я та прізвище пілота, то пізніше їх змінив напис Суперщур.

Укладав новий контракт через декілька днів підписання старого

Після яскравого виступу Лауди за BRM на Гран Прі Монако 1973 року керівник британської команди Луї Стенлі запропонував австрійцю контракт на три роки із зарплатою в 30 000 фунтів. До цього Лауді практично завжди доводилося оплачувати свої виступи, тому він одразу ж погодився на пропозицію.

"У ті часи ми з двоюрідним братом знімали невеликий офіс у Зальцбурзі, - згадував Лауда. - Там була секретарка, і я весь час нагадував їй: "Якщо раптом подзвонять з Ferrari, відразу ж знайди мене, де б я не був. Коли я повернувся з Монако з підписаним контрактом і зайшов у офіс, секретарка сказала: "Тільки що дзвонили з Ferrari". Я відразу не повірив, але це був зовсім не розіграш..."

На наступний день Лауда приїхав до Маранелло, де обговорив з Енцо Феррарі деталі контракту на 1974 рік. Представники BRM не стали подавати в суд, оскільки у цей час команда опинилася на межі банкрутства, і зайвих грошей на судові витрати у британців не було.

Влаштував страйк гонщиків Формули 1

У 1982 році FISA (попередниця сучасної FIA) внесла зміни у правила отримання суперліцензій. Відтепер у разі, якщо гонщик залишав команду по ходу сезону, керівництво команди могло заблокувати його виступи в чемпіонаті до кінця року.

Пілотам такий стан справ, само собою, не сподобався - і по ходу першого гоночного уїк-енду, Гран Прі ПАР, Лауда і Дідьє Піроні (він очолював тоді Асоціацію гонщиків Гран Прі - своєрідна профспілка пілотів Ф1) загітували всіх інших влаштувати акцію протесту.

У підсумку замість участі в тренуваннях пілоти приїхали в один з готелів Йоганнесбурга і оголосили страйк: відмовилися виїжджати на трасу, поки їх вимоги не будуть виконані. Компромісу вдалося досягти лише до обіду п'ятниці, і гонка відбулася. Учасників страйку в результаті оштрафували на суми від 5 до 10 тисяч доларів.

Прилітав до Москви за штурвалом авіалайнера

Історія заснованої триразовим чемпіоном світу авіакомпанії Lauda Air також добре відома. Власне, повернення Лауди у Формулу-1 у вісімдесятих роках пов'язують саме з тим, що за перші роки свого існування компанія влізла в борги.

У підсумку в середині дев'яностих Lauda Air була поглинена більшою Austrian Airlines, але вже у 2003 році Нікі купив іншу авіакомпанію і назвав її Niki. Лауда озвучував бортове відео і нерідко сам сідав за штурвали літаків - зокрема, у 2007 році триразовий чемпіон світу сам виконав перший рейс з Відня в московське Домодєдово.

Niki також була поглинена іншою авіакомпанією - Air Berlin. Але коли та, у свою чергу, збанкрутувала, Лауда викупив свої літаки назад і заснував нову компанію. Вона існує до цього дня під маркою Laudamotion.

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