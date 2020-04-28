Джерело - Чемпіон.

Легендарний нападник харківського Металіста Марко Девич виріши повісити бутси на цвях. Ексгравець збірної України вирішив не продовжувати професійну кар'єру футболіста.

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Популярність і визнання Девич здобув саме в Металісті, за який провів аж 222 поєдинки

Уболівальники харків'ян дійсно любили нападника і навіть придумали для нього спеціальну кричалку:

"Забивает много

И играет ярко,

Первый после Бога –

Это Девич Марко"

В активі Марко 98 м'ячів за харківський клуб.

Девич тільки в чемпіонаті України відіграв 219 матчів, на його рахунку 90 голів, що є третім показником в рейтингу бомбардирів вищого дивізіону. У складі Металіста шість разів вигравав бронзу і один раз срібні нагороди Чемпіонату, з Шахтарем перемагав у Суперкубку України. Автор першого хет-трику в історії національної збірної.

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