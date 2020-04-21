21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу

Джерело - Чемпіон.

21 квітня 1999 київське Динамо в Мюнхені провело другий півфінальний матч Ліги Чемпіонів проти Баварії.

Після драматичної нічиї в Києві, динамівці провели черговий відмінний поєдинок, але підвела реалізація гольових моментів. Попри загальну поразку, ці матчі назавжди залишаться в пам'яті уболівальників.

Ліга чемпіонів

півфінал, матч-відповідь

21 квітня 1999

Баварія (Мюнхен, Німеччина) — Динамо (Київ, Україна) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 Баслер (35).

1 тайм

2 тайм

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