21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу

Джерело - Чемпіон.
21 квітня 1999 київське Динамо в Мюнхені провело другий півфінальний матч Ліги Чемпіонів проти Баварії.
Після драматичної нічиї в Києві, динамівці провели черговий відмінний поєдинок, але підвела реалізація гольових моментів. Попри загальну поразку, ці матчі назавжди залишаться в пам'яті уболівальників.
Ліга чемпіонів
півфінал, матч-відповідь
21 квітня 1999
Баварія (Мюнхен, Німеччина) — Динамо (Київ, Україна) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 Баслер (35).
1 тайм
2 тайм
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