Джерело - Чемпіон.

7 квітня 1999 року київське Динамо провело один з найбільш пам'ятних матчів в історії виступів в рамках Ліги чемпіонів.

У першій зустрічі півфінального протистояння проти "Баварії" кияни двічі вели в рахунку в 2 м'ячі, але вcе ж втратили перемогу за кілька хвилин до фінального свистка.

У матчі-відповіді німці здобули мінімальну перемогу 1:0 і вийшли до фіналу на Манчестер Юнайтед, якому поступилися, можливо, в найбільш драматичній кінцівці фіналів ЛЧ в історії.

Ліга чемпіонів.

Перший матч 1/2 фіналу

Динамо (Київ) - Баварія (Мюнхен, Німеччина) - 3:3

Голи: 1:0 - Шевченко (16), 2:0 - Шевченко (43), 2:1 - Тарнат (45), 3:1 - Косовський (50), 3:2 - Еффенберг (78), 3:3 - Янкер (88).

Динамо: Шовковський, Лужний, Головко, Ващук, Каладзе, Косовський, Шевченко, Ребров, Гусін, Хацкевич (Кирюхін, 81), Белькевич.

Баварія: Кан, Баббель, Куффур, Шолль (Циклер, 72), Штрунц, Маттеус, Еффенберг, Йереміс, Тарнат, Янкер (Даеї, 90), Саліхаміджич.

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