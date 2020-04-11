Джерело - Чемпіон.

Відомо, що на любительському ринзі Василь Ломаченко провів 397 боїв і лише одного разу програв. Кривдником українця, за досить суперечливого суддівства, став росіянин Альберт Селімов на чемпіонаті світу 2007 року в Чикаго.

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Проте, уже наступного року Ломаченко взяв реванш у Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні. В 1/16 фіналу Ломаченко просто знищив Селімова, встигаючи при цьому зухвало дражнити росіянина та проводити результативні атаки. Як наслідок, розгромна перемога Ломи (14:7) у надзвичайно видовищному стилі за повного домінування.

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