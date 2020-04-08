Джерело - Чемпіон.
Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду позначив в сторіс інстаграму виконання українською легкоатлеткою Юлією Левченко його челенджу під назвою Nike Living Room Cup.
Нагадаємо, Роналду за 45 секунд зробив 142 скручування, Левченко вдалося дістатися до позначки в 80 повторень.
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Воскресенье / Sunday🤍 Nike Living Room Cup🏆 - первая неделя. Результат ⏱45 секунд = 80 скручиваний 🤔 Thank you @cristiano 💪🏼🔥 Передаю это жаркое упражнения вам ❤️@kishch @gerashchenkoi @sergey_spilnyak @vladislav_olegovichh @kovba_v @ari_saily #playinside #livingroomcup @nike
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