Джерело - Чемпіон.

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду позначив в сторіс інстаграму виконання українською легкоатлеткою Юлією Левченко його челенджу під назвою Nike Living Room Cup.

Нагадаємо, Роналду за 45 секунд зробив 142 скручування, Левченко вдалося дістатися до позначки в 80 повторень.

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