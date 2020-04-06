Джерело - Чемпіон.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук майже повторила результат португальського футболіста Кріштіану Роналду в челенджі, який той запустив раніше.

24-річна українка відгукнулася на заклик зіркового форварда Ювентуса і змогла зробити запропоновану ним вправу 127 разів за 45 секунд.

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