Джерело - Чемпіон.
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук майже повторила результат португальського футболіста Кріштіану Роналду в челенджі, який той запустив раніше.
24-річна українка відгукнулася на заклик зіркового форварда Ювентуса і змогла зробити запропоновану ним вправу 127 разів за 45 секунд.
View this post on Instagram
Nike Living Room Cup - перший тиждень 👊🏼 І ось мій результат ⏱45секунд - 127 повторень 💪🏼 не погано як для першого разу 😁 Передаю естафету @maryna_kylypko @konoplyanka.official @olga_saladukha @povoroznyuk_dmytro @grame90 @dariabilodid7 @anna_ryzhykova @viktoriya_400h бажаю успіху 😉 Thank you @cristiano #nike #niketraining
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua