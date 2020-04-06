Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду запустив новий челендж, який допоможе людям підтримувати себе у формі під час карантину.

Суть виклику полягає в тому, щоб за 45 секунд зробити якомога більше повторень вправи на прес. Сам Кріштіану зробив 142 повторення.

"У мене є новий виклик, щоб ви залишалися активними. Він називається "Кубок вітальні". Чи можете ви побити мій приголомшливий рекорд? Покажіть, що у вас вийшло, і відзначайте мене, щоб я міг стежити за вашими результатами", - написав Крішітану у своєму Instagram.

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