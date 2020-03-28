Золота колекція. Спартак Москва - Динамо Київ. Ліга чемпіонів 2008/09

Джерело - Чемпіон.

У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2008/09 київське Динамо двічі розгромило московський Спартак.

Дивіться першу гру протистояння, яка відбулась 13 серпня, у Москві.

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Ліга Чемпіонів 2008/09. Третій кваліфікаційний раунд

13 серпня, 2008

Спартак Москва - Динамо Київ

Спартак: Стіпе Плетікоса, Сергій Паршивлюк (Крістіан Майдану, 60), Мартін Штранцль (Єгор Філіпенко, 49), Мартін Їранек, Малік Фаті, Радослав Ковач, Роман Шишкін, Моцарт, Володимир Бистров, Роман Павлюченко (Артем Дзюба, 74), Нікіта Баженов.

Запасні: Сослан Джанаєв, Андрій Іванов, Костянтин Совєткін, Олександр Прудніков.

Тренер: Станіслав Черчесов.

Динамо: Олександр Шовковський, Бетао, Папа Діакате, Андрій Несмачний, Тарас Михалик, Бадр Ель Каддурі, Огнен Вукоєвич, Олександр Алієв (Тіберіу Гіоане, 76), Мілош Нінкович, Ісмаель Бангура (Артем Кравець, 88), Артем Мілевський (Микола Морозюк, 90).

Запасні: Станіслав Богуш, Максим Шацьких, Олег Допілка, Олександр Романчук.

Тренер: Юрій Сьомін.

Голи: 1:0 - 4' Баженов, 1:1 - 28' Бангура, 1:2 - 45' Мілевський, 1:3 - 46' Бангура, 1: 4 - 85' Мілевський.

Попереджені: Радослав Ковач (67) - Андрій Несмачний (22), Мілош Нінкович (31), Бангура Ісмаель (71).

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