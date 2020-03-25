 Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Сьогодні 10:41 654
Російська депутатка: Не потрібно було Росію ображати, це Божа кара
Сьогодні 09:54 375
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 09:48 7191 2
Ковтун – у символічній збірній туру чемпіонату Білорусі
Вчора 18:42 982
Суд зобов’язав ПриватБанк виплатити 200 млн доларів Суркісам
Вчора 17:59 1621 1
Рафаїлов підтвердив свою відставку із Зорі
Вчора 17:15 1417
Назвали найвисокооплачуванішого футболіста світу
Вчора 16:33 3183
Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на 2021 рік
Вчора 14:35 547
WBO перенесла бій Ломаченко - Лопес
Вчора 12:25 2641
Олімпіаду перенесуть на 2021 рік - член МОК
23.03.2020 21:15 514
Блоги
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:41 585
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:48 7189 2
ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка
ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:40 189
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:19 687
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:43 1087
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:15 Футбол Хворий на коронавірус Жезуш - журналістам: Ви повинні були заразитися вірусом 47
10:57 Футбол Лідер Зорі хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії 356
10:41 Теніс Перший тенісист захворів на коронавірус 231
10:41 Блог Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки 654
10:25 Баскетбол Гравець збірної України залишив розташування іспанського клубу 964
10:10 Бокс У збірній Туреччини зафіксовано два випадки коронавірусу 196
09:54 Олімпійські ігри-2020 Російська депутатка: Не потрібно було Росію ображати, це Божа кара 375
09:48 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 7191 2
09:40 Блог ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка 192
09:40 Футбол У трьох гравців французького клубу є симптоми коронавірусу 207
09:25 Бокс Арум: Третій бій Ф'юрі і Вайлдера влітку не відбудеться 245
09:19 Блог Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця 695
09:10 Баскетбол Михайлюк дізнався результат тесту на коронавірус 276
08:55 Футбол У Нігерії викрали двох професійних футболістів 186
08:43 Блог Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 1105
08:40 Футбол Рома бажає викупити контракт ексгравця Шахтаря 774
08:24 Хокей НХЛ може провести плей-оф влітку через скасування Олімпіади 244
08:08 Футбол П'ять гравців англійського клубу захворіли на коронавірус 383
07:25 Футбол Президент Сампдорії: Сезон Серії A потрібно закінчити зараз і забути 434 1
24 Березня 2020
23:55 Футбол Пеле назвав найкращого гравця світу 2196
23:41 Футбол Сімеоне очолив рейтинг найвисокооплачуваніших тренерів світу 1979
23:28 Бокс Вайт викликав на бій Джошуа 1437
23:16 Боротьба Беленюк залишиться у спорті заради Олімпіади 1346 3
22:57 Футбол Білий: Рух зобов’язаний виходити до УПЛ 1474
22:55 RunNews Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон 1507

Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні

Сьогодні 08:43 Valeriy Ruchka 1105 0
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко 18 травня 2018 дебютував на італійському телебаченні.

У нашого коуча був підписаний контракт з телеканалом DAZN Italia і він працював телеекспертом по Серії А. Дебют Шевченка відбувся на матчі Лаціо - Наполі.

Примітно, що працював Андрій Шевченко в парі з неймовірно розкішною блондинкою, журналісткою каналу Ділеттою Леоттою.

Ділетта Леотта — відома телеведуча, одна з найпопулярніших в Італії. У 2010 році красуня дебютувала на італійському телебаченні. А у 2016-му Леотта почала вести передачі про футбол.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()