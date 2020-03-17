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Фірму Puma звинуватили у нацизмі. Їхні кросівки схожі на Гітлера

Сьогодні 10:23 Valeriy Ruchka 311 0
Фірму Puma звинуватили у нацизмі. Їхні кросівки схожі на Гітлера

Компанію Puma звинуватили в нацизмі через те, що обробка кросівок Storm Adrenaline схожа на схематичне зображення особи Адольфа Гітлера.

Кросівки Storm Adrenaline вийшли в осінньо-зимової колекції 2019 року. Корпус і язичок оброблені чорними вставками, в яких деякі розглянули риси обличчя Адольфа Гітлера: вуса щіточкою і зачесати чубок.

Компанію Puma заснував Рудольф Дасслер в 1948 році. Вона з'явилася після розколу сімейної фабрики Gebrüder Dassler, якою Рудольф керував разом з братом Адольфом: він після сварки створив власний бренд Adidas.

Обидва Дасслера в 1933 році вступили в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію, яку в той час очолював Адольф Гітлер. 

Влітку 1945 року Рудольфа заарештували за співпрацю з гестапо і відправили в американський табір для інтернованих. Через рік його відпустили на свободу як того, що не представляє загрози для безпеки.

Але деяким читачам кросівки схожі на Миколу Гоголя. Бо зачіска більше нагадує шевелюру українського письменника.

 

Відзначимо, що на офіційному сайті Puma вартість однієї пари кросівок становить 90 доларів США (2 365 гривень), але зараз на них знижка в 50% і купити їх можна за 45 доларів (1 183 гривні).

Але цікаво те, що в тому кольорі, який потрапив у Мережу як образ Гітлера, ці кросівки на сайті вже не представлені - є тільки синьо-чорні і біло-сірі з синіми вставками.

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