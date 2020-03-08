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Вони можуть звабити вашу дружину. ТОП-10 найсексуальніших футболістів

Сьогодні 11:12 Valeriy Ruchka 186 0
Вони можуть звабити вашу дружину. ТОП-10 найсексуальніших футболістів

Джерело - ua-football.

Напередодні міжнародного жіночого дня відомий британський таблоїд The ​​Sun провів опитування серед представниць прекрасної половини людства.

Метою було визначити найсексуальніших і найпривабливіших футболістів.

Підсумковий рейтинг отримав назву "Вони можуть звабити вашу дружину".

10-е місце - Серхіо Рамос

9-е місце - Ліонель Мессі

8-е місце - Кріштіану Роналду

7-е місце - Жерар Піке

6-е місце - Олів'є Жиру

5-е місце - Марко Асенсіо

4-е місце - Андре Гомес

3-е місце - Рубен Лофтус-Чік

2-е місце - Пауло Газзаніга

1-е місце - Девід Бекхем

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