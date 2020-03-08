Джерело - ua-football.
Напередодні міжнародного жіночого дня відомий британський таблоїд The Sun провів опитування серед представниць прекрасної половини людства.
Метою було визначити найсексуальніших і найпривабливіших футболістів.
Підсумковий рейтинг отримав назву "Вони можуть звабити вашу дружину".
10-е місце - Серхіо Рамос
9-е місце - Ліонель Мессі
8-е місце - Кріштіану Роналду
7-е місце - Жерар Піке
6-е місце - Олів'є Жиру
5-е місце - Марко Асенсіо
4-е місце - Андре Гомес
3-е місце - Рубен Лофтус-Чік
2-е місце - Пауло Газзаніга
1-е місце - Девід Бекхем
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