Невідоме Динамо: 2 серія

Друга серія екшн-проекту про життя головної команди Динамо.

Такої відкритості в українському футболі ще не було. Знімальна група була разом із командою абсолютно всюди: від установки на гру в роздягальні та до розбору польотів за результатами матчу, від підготовки до Favorit Суперкубку України й аж до завершення кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Брюгге.

Важливо: Невідоме Динамо: 1 серія

Проєкт Невідоме Динамо - це можливість фанів і всіх, кому цікавий футбол, зазирнути до роздягальні команди та багатьох інших закритих і секретних місць.

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