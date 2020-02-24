Невідоме Динамо: Екшн-проект про життя команди. 1 серія

Джерело - Чемпіон.

Екшн-проект про життя головної команди Динамо. Такої відкритості в українському футболі ще не було. Знімальна група була разом із командою абсолютно всюди: від установки на гру в роздягальні та до розбору польотів за результатами матчу, від підготовки до Favorit Суперкубку України й аж до завершення кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Брюгге.

Проект Невідоме Динамо - це можливість фанів і всіх, кому цікавий футбол, зазирнути до роздягальні команди та багатьох інших закритих і секретних місць. Фільм складається з двох частин.

Наступна серія з’явиться 2 березня.

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