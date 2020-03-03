Джерело - Чемпіон.

У новому випуску рубрики На хаті! Автор побував в гостях у гравця Шахтаря Сергія Кривцова.

Захисник збірної з дружиною Юлією познайомлять глядачів зі своєю численною родиною, дітьми і красивою квартирою в новому житловому комплексі. Крім того, вас чекають цікаві деталі дружби Кривцова з ключовим гравцем київського Динамо, розповідь про прізвиська футболістів і власне прізвисько Шева, життя в "бандитсько-промисловому" районі Запоріжжя, читанні художньої літератури, підтримки збірної України на забитих стадіонах, гуморі "нижче пояса" на зборах і багато іншого.

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