Філадельфія Воррірз і Нью-Йорк Нікс зустрічалися в рамках поєдинку НБА 2 березня 1962 року. Та зустріч запам'яталася тим, що центровий господарів Вілт Чемберлен зумів набрати 100 очок з 169 командних.

Центровий провів на паркеті весь матч, ні разу не сідав на лаву запасних. На його рахунку, 36 влучних кидків з гри з 63 спроб, а також 28 точних штрафних з 32. В останній чверті він набрав 31 очко.

До бомбардирських досягнень він також додав і 25 підбирань.

Варто зазначити, що матч не показували по телебаченню, а тому відеофрагментів практично не залишилося. Також на тому матчі не було жодного журналіста з Нью-Йорка, а арена була заповнена всього на половину (трохи більше 4 тисяч осіб).

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