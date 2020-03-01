Відео дня. У Кременчуці сталася масова бійка між хокеїстами

Джерело - УХЛ.

У матчі 39 туру Української хокейної ліги між Кременчуком і Крижаними Вовками сталася масова бійка.

Спочатку, після 11-ї закинутої шайби, з'ясувати стосунки вирішили захисники Давид Григорян і Микита Жигалов, бій яких спалахнув на екваторі другого періоду. А відразу після того, як судді розняли хокеїстів, свою суперечку кулаками вирішили Олександр Бойових і Олександр Воронін.

Нагадаємо, в січні масова бійка сталася під час матчу Дніпро - Кременчук.

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