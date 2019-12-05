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Під час матчу УХЛ сталася масова бійка. ВІДЕО

Сьогодні 13:54 Valeriy Ruchka 154 0
Під час матчу УХЛ сталася масова бійка. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Центральний матч 20-го туру Української хокейної ліги-Парі-Матч між Дніпром та Кременчуком порадував глядачам не тільки красиву гру.

За півтори хвилини до кінця зустрічі, під час однієї з останніх атак господарів, біля воріт кіпера гостей В'ячеслава Новицького, трапилася масова бійка, яка в кінцевому результаті переросла в боксерське протистояння між Іллею Декалом і Тимуром Гриценком.

Хокеїсти обмінялися потужними ударами, після чого обидва, опинившись на льоду, продовжували вже там з'ясування сильнішого. Двоє рефері, які намагалися розборонити спортсменів доклали чимало зусиль, щоб припинити бійку.

Як результат, Декало і Гриценко вирушили в бокс для штрафників, а команди, що залишилися час догравали в форматі 4х4.

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