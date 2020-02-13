Єврокубкові весни українського футболу. Частина 2

Джерело - Чемпіон.

Дніпро, Шахтар, Динамо, Металіст - у цьому відео згадуємо, як ці клуби вперше для себе намагалися підкорювати Кубок УЄФА, зайшовши до "весняної" частини змагань!

Старгород Спорт підготували серію відео, де розповідається про випадки, коли українським клубам вдавалося успішно подолати першу частину єврокубкового сезону і далі стартувати на міжнародній арені вже навесні (або ж ще взимку, залежно від календаря). Це друга частина.

Актуально: Єврокубкові весни українського футболу. На рівні з грандами. Частина 1

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