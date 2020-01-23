Старгород Спорт підготували серію відео, де розповідається про випадки, коли українським клубами вдавалося успішно подолати першу частину єврокубкового сезону і далі стартувати на міжнародній арені вже навесні (або ж ще взимку, залежно від календаря).

Це перша частина. Павло Посохов розповів про перші "єврокубкові весни". В ті часи наша "весняна" команда грала на рівних з грандами європейського футболу!

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