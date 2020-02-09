Арман Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках з жердиною у польському Торуні.

Швед підкорив планку на висоті 6 метрів і 17 сантиметрів.

Нагадаємо, що попередній світовий рекорд – 6,16 м – француз Рено Лавіллені встановив 15 лютого 2014 року в Донецьку, на Зірках жердини, змаганнях, які понад два десятиліття проводив у рідному місті до початку війни на сході України олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Тоді Лавіллені саме рекорд Бубки на сантиметр й побив.

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Зауважимо, що Дюплантіс встановив світовий рекорд у приміщенні. Досягнення Бубки на відкритих стадіонах – 6,14 м – залишається непобитим уже майже 26 років. Цей рекорд нинішній очільник Національного олімпійського комітету України встановив в італійському Сестреєре.

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