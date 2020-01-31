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Світоліна виграла суперечку у свого бойфренда

Сьогодні 09:44 Valeriy Ruchka 944 0
Світоліна виграла суперечку у свого бойфренда

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна під час одного з тренувань посперечалася зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом.

Предметом спору була точність удару - Еліна повинна була потрапити подачею в банку з під м'ячів.

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Світоліна із завданням впоралася, в результаті чого Монфіс повинен був зробити кілька віджимань.

 
 
 
 
 
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