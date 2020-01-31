Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна під час одного з тренувань посперечалася зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом.
Предметом спору була точність удару - Еліна повинна була потрапити подачею в банку з під м'ячів.
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Світоліна із завданням впоралася, в результаті чого Монфіс повинен був зробити кілька віджимань.
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