Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна під час одного з тренувань посперечалася зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом.

Предметом спору була точність удару - Еліна повинна була потрапити подачею в банку з під м'ячів.

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Світоліна із завданням впоралася, в результаті чого Монфіс повинен був зробити кілька віджимань.

View this post on Instagram Challenge each other 🧩🧩 A post shared by (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life) on Jan 30, 2020 at 11:46am PST

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