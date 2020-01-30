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ТОП-біатлоністи готуються до чемпіонату світу

Сьогодні 17:33 Valeriy Ruchka 446 0
ТОП-біатлоністи готуються до чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

З 13 по 23 лютого в італійському Ангольці відбудеться чемпіонат світу з біатлону. 

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