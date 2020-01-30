ТОП-біатлоністи готуються до чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

З 13 по 23 лютого в італійському Ангольці відбудеться чемпіонат світу з біатлону.

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Збірні уже оголосили склади команд. Ми вирішили поступово знайомити із спортсменами які будуть боротися за найвищі нагороди.

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